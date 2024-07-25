Erzincan'da Bahşiş İçin Düğün Konvoylarının Önünü Kesmek Tehlikeli - Son Dakika
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Erzincan'da Bahşiş İçin Düğün Konvoylarının Önünü Kesmek Tehlikeli

Erzincan\'da Bahşiş İçin Düğün Konvoylarının Önünü Kesmek Tehlikeli

Erzincan'da yaz aylarında düğün konvoylarının önünü keserek bahşiş kapmaya çalışan çocuklar, hem kendi canlarını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor. Bahşiş alabilmek için gelin arabasının altına veya kapısına yapışan çocuklar, zaman zaman son anda kurtulurken trafiği de tehlikeye düşürüyor. Vatandaşlar, ailelerin çocuklarına bu konuda uyarıda bulunmaları gerektiğini vurguluyor.

25.07.2024 08:56
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Erzincan'da özellikle yaz aylarında bahşiş kapmak için düğün konvoylarının önünü kesen çocuklar, hem kendi canlarını hem araç sürücülerini tehlikeye sokuyorlar.

Erzincan'da damattan bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar, canlarını tehlikeye atıyor. Bahşiş için kaputa yapışan çocuklar gelin aracının altında kalmaktan zaman zaman son anda kurtulurken trafiği de tehlikeye düşürüyorlar. Kentte düğün sezonu hareketliliği yaşanırken araç konvoylarının peşinden koşan ve otomobillerin önüne geçip üzerine yatan çocuklar, bahşiş alabilmek için adeta canlarını hiçe sayıyor.

Vatandaşlar özellikle bu konuda ailelerin çocuklarına uyarıda bulunmaları gerektiğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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