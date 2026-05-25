Erzincan\'da Bayram Alışverişi Hareketlendi

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve marketlerde bayram şekerleri ile çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı.

Kentte bayram alışverişi hareketlenirken, rengarenk şeker ve çikolata çeşitleri tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Şekerlerin kilogram fiyatı 200 ile 500 lira arasında değişirken, çikolatalar ise 350 liradan başlayıp bin liraya kadar alıcı buluyor.

Esnaf Mehmet Yılmaz, bayram şekeri satışlarında özellikle arife günü yoğunluk beklediklerini belirterek, vatandaşların alışverişi genellikle son günlere bıraktığını söyledi.

Şeker ve çikolatanın tüketilebilir gıda ürünleri olması nedeniyle alışverişlerin son dönemde yapıldığını ifade eden Yılmaz, vatandaşların alım gücünü dikkate almaya çalıştıklarını belirtti.

Yılmaz, "Önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayram da kar marjından kısarak vatandaşa hitap etmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlar üretim tarihine dikkat etmeli, merdiven altı ürünlerden kaçınmalı." dedi. - ERZİNCAN