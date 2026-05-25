Erzincan\'da Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Bayram hazırlıkları kapsamında kent merkezindeki cadde ve alışveriş noktalarında hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar, bayramlık kıyafet, ayakkabı, şeker, kolonya ve kuruyemiş almak için çarşıya akın etti.

Bayram alışverişini son güne bırakan aileler, özellikle çocukları için giyim ve ayakkabı alışverişi yaptı. İş yerlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle esnafın da hareketli günler yaşadığı görüldü.

Alışverişe çıkan Şeyma Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde bayram hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Sabah erken kalktık, evde börek ve tatlı telaşı var. Çarşıya gelip bayram şekerimizi, kolonyamızı ve kuruyemişimizi aldık. Güzel bir bayram geçmesini diliyoruz." dedi.

Esnaf Selami Yüksel de bayram öncesi yoğunluk yaşandığını ifade ederek, vatandaşlara şeker, kuruyemiş ve kolonya satışının devam ettiğini söyledi.

Kentte bayram alışverişi hareketliliğinin arife gününe kadar sürmesi bekleniyor. - ERZİNCAN