Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor - Son Dakika
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Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor

10.05.2022 09:38

Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor Erzincan'da baharla birlikte çiçek açan vişne ağaçları görsel bir şölen sunuyor.

Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor

ERZİNCAN - Erzincan'da baharla birlikte çiçek açan vişne ağaçları görsel bir şölen sunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de beyaz gelinliği giyinen vişne bahçeleri bitki sağlığı açısından kontrol ediliyor.

Birçok meyve türünün yetiştirilebildiği Erzincan'da, vişne son yıllarda yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Sanayi meyveciliğinin ihtiyaç duyduğu vişne de, son yıllarda yapılan yatırımlarla bu açığa cevap vermeye çalışıyor. Daha verimli ürün elde edilmesi için Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerince vişne bahçeleri bitki sağlığı açısından kontrol ediliyor. Bu alanda yatırım yapan Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim tarafından kurulan vişne bahçesi de bitki sağlığı kontrolleri çerçevesinde ziyaret edildi.

Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyünde onlarca dekar alanı vişne bahçesine dönüştüren Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, modern tarımın ilkelerini de en iyi şekilde uygulayarak bölge halkına da örnek oluyor. Organik olarak vişne üretimi yapan Geçim, her yıl yatırım yapmaya devam ediyor.

Vişne bahçesinde üretim yapmaya devam eden Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim konuşmasında, "Yeşilçay köyümüzde yaklaşık 350 dekarlık bir alanı vişne bahçesi olarak tesis ettik. Sertifikalı fidanlarla kurduğumuz bahçelerde organik vişne üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz vişneleri yakında bulunan meyve konsantre tesisimize ulaştırarak, ürettiğimiz organik vişnelerin ihracat yoluyla satılmasını sağlıyoruz. Böylece hem Erzincan'a hem de ülkemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Bu verimli topraklarda biz de ülkemize bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor
Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor
Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor
Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor

YORUMLAR
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Erzincan, Yatırım, Tarım, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da beyaz gelinliğini giyen vişne bahçeleri kontrol ediliyor - Son Dakika
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