2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle merkez ilçe erkek din görevlileri arasında hafızlık ve Kur'an-I Kerimi güzel okuma yarışması yapıldı.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Diyanet personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini, hizmet süresince kendilerine güven duymalarını, hafızlıklarını pekiştirmelerini ve Kur'an'ı Güzel okuma ve anlama becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Erzincan merkezinde (merkez ilçe erkek personeli) hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları yapıldı.
Erkek din görevlileri arasında yapılan hafızlık yarışmasında Muhammediye Camii Uzman İmam-Hatibi Ersoy Satılmış 1. seçilerek daha sonra yapılacak olan il birinciliği yarışmasına katılma hakkı kazandı.
Erkek din görevlileri arasında yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Boyacılar Camii İmam-Hatibi Yusuf Kocatürk 1. seçilerek daha sonra yapılacak olan il birinciliği yarışmasına katılma hakkı kazandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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