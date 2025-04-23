Erzincan\'da Çocuklar Valilik Makamını devraldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik makamını Yalnızbağ İbn-i Sina İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zehra Betül Daştan, Yusuf Talha Mutlu ve Saliha Nida Akarkaya'ya devretti.

Valilik Makamını devralan temsili çocuk Valiler, kendilerini makamında misafir eden ve makamını kendilerine devreden Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ederek Erzincan ve okullarıyla ilgili bazı konular hakkında ilgili birim amirlerine talimatlar verdiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Aydoğdu, "Ülkemizin aydınlık yarınları olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - ERZİNCAN