Erzincan'da dolu yağışı sebze ve meyveyi vurdu - Son Dakika
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Erzincan'da dolu yağışı sebze ve meyveyi vurdu

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından gelen dolu, köylerde hasara yol açtı. Dolu tanelerinin hala erimediği bazı bölgelerde, tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü.

08.07.2024 00:46
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Erzincan'da dolu yağışı sebze ve meyveyi vurdu

ERZİNCAN - Erzincan'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış beraberinde doluyu getirdi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık yarım saat yağan dolu bazı köylerde zarara yol açtı.

Erzincan'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzincan'da yağan dolu bazı köyleri beyaza adeta bürüdü. Bir anda bastıran ve yarım saat boyunca yağan dolu köylülere zor anlar yaşattı. Erzincan'ın bazı köylerinde dolu yağışı sonrasında ağaçların ve ekili arazilerin hasat zamanına çok az bir süre kala zarara uğradığı görüldü. Yağışın durmasıyla köyde hayat yeniden normale dönerken meydana gelen zarar ise köylünün tarlasına gitmesiyle anlaşıldı. Yağış sonrası üzerinden zaman geçmesine rağmen bazı bölgelerde bir arada duran dolu tanelerinin de erimediği görüldü.

Üzümlü ilçesinde de ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Üzümlü İlçesi'ne bağlı Bayırbağ, Karakaya, Pişkidağ köyüne yağan ceviz büyüklüğündeki doludan ekili araziler ve üzüm bağları etkilendi.

Kaynak: İHA

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