Erzincan'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Erzincan'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu

25.06.2022 16:30
Erzincan'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Sultan Melik Gazi Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve hava koşusu atışları renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Sultan Melik Gazi Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve hava koşusu atışları renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da gerçekleştiriliyor. Sultan Melik Gazi Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve hava koşusu atışları adıyla 24-26 Haziran tarihlerinde Erzincan Atletizm Pisti'nde gerçekleşen organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorisinde 40 ilden, 105 kulüp ve 500'e yakın sporcu yarışıyor.

İlk gün yapılacak eleme turlarında kadınlar 60 metreye, erkekler 70 metreye toplam 63 ok attı. Sıralama sonrası çeyrek final, yarı final ve finale çıkan sporcular belirlenecek.

Organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Organizasyon Kurul Başkanı Ömer Koç, "Sultan Melik Gazi Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu yarışması yapılıyor. Cuma günü sıralama atışları yapıldı. Bugün de ilk 32 dediğimiz sıralamada dereceye giren arkadaşlarımızla final atışlarına kadar sürecek organizasyon devam ediyor. Daha sonra da ödül töreninden sonra bayanlarla menzil atışları icra edilecek. Pazar günüde menzil atışları ve madalya töreniyle son bulacak. 40 ilden 105 kulüpten 500'ü aşkın Geleneksel Türk okçusu Erzincan'da mücadele ediyor." dedi.

"Z kuşağı atalarının izinde"

Şampiyonaya Afyonkarahisar'dan katılan 17 yaşındaki lise öğrencisi Merve Sultan Yılmaz, akranlarını okçuluk sporunu yapmaya davet etti.

Merve Sultan Yılmaz, "Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik Kulübündeyim. 17 yaşındayım. Spor Lisesinde öğretmenimiz var Muhammet Doğan. Abimin öğretmeniydi. Geleneksel sporlara çok fazla merakımız olduğundan dolayı bize geleneksel okçuluğu tanıttı. İlk başta abim ardından ben başladım bu spora. Ata sporumuz olduğu için yapmaya karar verdim. Benim için bir tutku haline geldi bırakamıyorum. Sosyal medyada vakit geçirip ünlü olmaktansa burada geçmişten gelen ata sporumuz atalarımızın bize miras bıraktığı sporu yapmalarını tavsiye ederim. Yaptıkça da zevk alacaklarından eminim. Her yaş için güzel bir spor." şeklinde konuştu.

Renkli görüntülerin oluştuğu şampiyona yarın Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu lisanslı sporcusu Bilal Erdoğan'ın da yarışmacı olarak katılacağı erkekler hava koşusu ve dereceye girenler için ödül töreni yapılmasıyla sona erecek. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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