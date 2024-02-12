Erzincan'da Elif Buse Doğan rüzgarı esti
ERZİNCAN - Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan Elif Buse Doğan, dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü münasebetiyle EBYÜ Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu Gösterisi ve Elif Buse Doğan, Kağan Alptekin, Nilgün Kızılcı konserine Erzincanlılar yoğun ilgi gösterdi.
Sanatçılar, güzel gösterileriyle ve seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle il protokolü ve salonu dolduran yüzlerce Erzincanlı tarafından beğeniyle izlendi.
Programın sonunda sanatçılara ve halk dansları ekibine çiçek takdiminde bulunan il protokolü, sergiledikleri bu güzel program için sanatçılara, müzisyenlere ve halk dansları ekibine teşekkür ettiler.
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