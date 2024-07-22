Erzincan'da Emre Fel Rüzgarı Esti - Son Dakika
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Erzincan'da Emre Fel Rüzgarı Esti

Erzincan Ergan Dağı'nda düzenlenen Doğa Sporları Festivali'nde sahne alan Emre Fel, sevilen şarkılarını Erzincanlı dinleyicileri için seslendirdi. Festivaldeki enerjik performansıyla izleyicileri coşturan Fel, unutulmaz anlar yaşattı.

22.07.2024 23:12
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Erzincan'da Emre Fel rüzgarı esti

ERZİNCAN - Yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel, Erzincan Ergan Dağı'nda sahne aldı.

Erzincan Ergan Dağı Doğa Sporları Festivalinde sahne alan Emre Fel, sevilen şarkılarını Erzincanlı dinleyicileri için seslendirdi. Şarkıcı, sevenlerini adeta coşturdu.

Ergan Dağı Doğa Sporları Festivalinde vatandaşlar renkli, sportif ve interaktif etkinliklere katılarak unutulmaz bir 3 gün geçirdi. 'Çadırını kap gel' sloganıyla Erzincan Valiliği, Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Festivalde sahne alan ünlü sanatçı Emre Fel, Erzincanlılara unutulmaz bir konser verdi. Sevilen şarkılarını gençler için seslendiren Emre Fel, izleyenleri enerjisiyle coşturdu. 'Veda Türküsü', 'Senden Güzeli mi Var' ve 'Bilmem Bu Yol Nereye Çıkar' gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, renkli anlara imza attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Emre Fel Rüzgarı Esti - Son Dakika

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