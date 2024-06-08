Erzincan'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı ve sel felaketi - Son Dakika
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Erzincan'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı ve sel felaketi

Erzincan'da Meteorolojinin uyarısı üzerine başlayan sağanak yağış, fındık büyüklüğünde dolu yağışına dönüştü. Dolu yağışı araçlarda hasara yol açarken, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışlar sonucunda su baskınları yaşandı ve nehirlerde su seviyesi yükseldi. Erzincan - Kemah karayolu ise sel ve heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

08.06.2024 21:43
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Erzincan'da dolu yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Sel, su baskınları yaşandı.

Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir müddet sonra yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlarda hasara yol açtı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası ana arterler üzerinde bulunan bazı caddelerde su baskını yaşandı. Suyla dolan yollardan karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ıslanmamak için mücadele etti. Yağışlarla birlikte nehir ve barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı. Kavakyolu'ndan geçen Vasgirt Deresinden de sel suları aktı.

Erzincan - Kemah karayolunda meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı ve sel felaketi - Son Dakika

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