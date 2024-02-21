Erzincan'da Gençler, Yaşlı Kadının Evini Temizledi - Son Dakika
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Erzincan'da Gençler, Yaşlı Kadının Evini Temizledi

Erzincan\'da Gençler, Yaşlı Kadının Evini Temizledi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Gençlik Merkezi üyeleri, Gençlerin İyilik Ağacı projesi kapsamında yalnız yaşayan bir kadının evini temizleyerek bakımını yaptılar. Gençlerin örnek davranışı, ev sahibi tarafından teşekkürle karşılandı.

21.02.2024 17:25
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Gençlik Merkezi üyeleri "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi dahilinde bir araya gelerek tek başına yaşayan yaşlı kadının evinin temizliğini ve bakımını yaptılar.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlerin İyilik Ağacı" adlı projesi kapsamında, Üzümlü Gençlik Merkezine üye olan gençler ve ilçede faaliyet gösteren ÜSYED temsilcileri ile beraber, Üzümlü'de yalnız yaşayan Habibe Çakmak isimli vatandaşı ziyaret etti. Ziyaret esnasında gençler, yaşlı vatandaşın evini temizleyerek ihtiyaçlarını giderdi. Gençler yalnız yaşayan yaşlı kadının evinin temizliğini ve bakımını yaparak daha sağlıklı ve güzel bir evde yaşamasına katkıda bulundular. Ev sahibi Habibe Çakmak ise örnek davranışlarından ötürü bütün gençlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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