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Erzincan'da Gönüllü Gençler Yaşlıları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Gönüllü Gençler Yaşlıları Ziyaret Ediyor

Erzincan'da faaliyet gösteren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek onların yalnızlıklarını hissettirmiyor. Gönüllü gençler, yaşlı ev sahipleriyle kahvaltı yapmanın yanı sıra evlerin temizliğini de yapıyor. Müzik grubuyla birlikte türküler söyleyen gençler, yaşlılarla güzel vakit geçiriyor. Yaşlı vatandaşlar da gençlere teşekkür ederek, her zaman kapılarının onlara açık olduğunu belirtiyor.

Erzincan\'da Gönüllü Gençler Yaşlıları Ziyaret Ediyor
06.01.2024 - 13:10,  Güncelleme: 13:11
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Erzincan'da gönüllü gençler yaşlı vatandaşları ziyaret ederek yalnızlıklarını hissettirmiyor.

Erzincan'da çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri kentte yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ediyorlar. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yola koyulan gönüllü gençler, aldıkları malzemelerle sabah yaşlı ev sahipleriyle kahvaltıda bir araya geliyor. Üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan topluluk evlerin temizliğini yapmayı da ihmal etmiyor. Gönüllülerden oluşan müzik grubu ile de gençler ve yaşlılar sazlı sözlü türküler eşliğinde güzel vakit geçiriyor.

Gönüllü gençlerin bugün ki durağı ise, Erzincan kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Yalnızbağ TOKİ konutlarında eşi Seher Şengül (80) ile birlikte yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Ethem Şengül oldu. Burada gençlerle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra istediği türküyü gençlerle birlikte seslendiren İbrahim Ethem Şengül zaman zaman duygularına hakim olamadı. Kendisinin çocuğunun olmadığını ancak bu gençlerin sürekli ziyarete gelerek yalnızlıklarını hissettirmediklerini dile getiren Şengül, konuşmasında gönüllü gençlere teşekkür etti.

Gönüllü olarak gençlerin kendilerini haftada bir gün ziyaret ettiklerini ifade eden Şengül, " Haftada bir defa geliyorlar biz yaşlıları yalnız bırakmıyorlar. Gönüllerimizi alıyorlar, beraber kahvaltı yapıyoruz. Başkalarını da ziyarete gidiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Kapımız her zaman onlara açık. İstedikleri zaman buyursun gelsinler" dedi.

"Biz iyiliğe gönüllüyüz"

Gönüllü Gençler Derneği üyesi üniversite öğrencisi 21 yaşında ki Nidanur Cantürk, "Gönüllü Gençler ekibi olarak haftada bir gün yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla kahvaltı yapıyoruz. Onlarla yardımlaşıyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu duyguları paylaşmak bizim için çok önemli. Evlerinde ihtiyaç olduğu zaman temizliklerine de koşuyoruz, ihtiyaçlarına da koşuyoruz. Hepimiz bunları yaptığımız için çok mutluyuz. Her zaman da söylüyoruz; Biz iyiliğe gönüllüyüz" diye konuştu.

Lise öğrencisi Dilara Gezeroğlu, ise "Biz de Erzincan'da liseli öğrenciler olarak üniversiteli ablalarımızla hafta sonları gelebildiğimiz zaman yaşlıların evlerine geliyoruz. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve bu durumdan da mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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