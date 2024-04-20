Erzincan\'da Güvenlik Kamerası Yaygınlaştırma Projesi

Yerel

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ilgili birim müdürleri ve mesleki oda yöneticilerinin katılımlarıyla "Gözümüz Olun Projesi" ile ilgili toplantı yapıldı.

Proje kapsamında, hırsızlık başta olmak üzere asayiş, terör ve genel güvenliğe ilişkin tüm olayların tespit ve aydınlatılması, hiçbir suçun faili meçhul kalmaması amacıyla; Erzincan'da faaliyet gösteren esnaflar, odalar ve STK'lar ile yeni yapı ruhsatı alan inşaatlarda kapalı devre güvenlik kamerasının yaygınlaştırılması amaçlamakta.

Vali Aydoğdu, Erzincan'da bazı suç türlerinde çok iyi bir konumda olduğunu "Huzur İçin Erzincan" ve "Gözümüz Olun" projeleri kapsamında yapılacak olan çalışmalarla birlikte Erzincan'ın çok daha güvenli ve huzurlu bir şehir olacağını ve bazı suç türlerinde hiç suçun işlenmediği bir il olacağını belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi. - ERZİNCAN