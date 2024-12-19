Erzincan\'da İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkin yükümlülerin topluma yeniden kazanılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. - ERZİNCAN