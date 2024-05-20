Erzincan'da işyerinde sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Erzincan'da işyerinde sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan\'da işyerinde sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde kolilerin arkasında sıkışan bir kedi, işyeri sahibinin kurtaramaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kediyi zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.

20.05.2024 08:33
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Erzincan'da bir işyerinde kolilerin arkasında sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hükümet Caddesi üzerindeki bir işyerinde kedi kolilerin olduğu arka kısımda sıkıştı. İşyeri sahibi kediyi kendi kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. İşyerine gelen itfaiye ekipleri arka kısımda bulunan koli ve malzemelerin olduğu yerde sıkışan kediyi uzun uğraşlar sonucunda zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkarıp sahibine teslim etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da işyerinde sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da işyerinde sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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