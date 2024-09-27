Erzincan\'da İtfaiye Teşkilatı\'nın 310. Yıl Dönümü Kutlandı

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İtfaiye Teşkilatı'nın 310. kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası Erzincan'da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, Dörtyol Kızılay Meydanı'nda İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye araçları, yangın söndürme ve arama kurtarma esnasında kullanılmakta olan malzemeler vatandaşlara sergilendi. Etkinlik kapsamında itfaiye ekiplerince vatandaşlara ve öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte itfaiye standını ziyaret eden öğrencilere, itfaiyenin görevleri hakkında bilgiler verilirken aynı zamanda müdahale araçları ile yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan malzemeler tanıtıldı. Hem eğitim hem de ziyaret amacı taşıyan etkinlikte, öğrenciler itfaiyeyi daha yakından tanıma imkanı buldu.

Dörtyol Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yangın, kaza, deprem ve doğal afet gibi durumlarda canları pahasına görev yapan itfaiyeciler, vatandaşlardan takdir topladı.

Öte yandan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İtfaiye Müdürü Sami Karakaş itfaiye erlerini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN