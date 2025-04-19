Erzincan'da Kadın Trafik Polisleri Görev Başında - Son Dakika
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Erzincan'da Kadın Trafik Polisleri Görev Başında

Erzincan\'da Kadın Trafik Polisleri Görev Başında

Kadın trafik polisleri, Erzincan'da trafik güvenliğini sağlamak için özveriyle denetim yapıyor.

19.04.2025 07:38
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Erzincan'da kent trafiğine kadın eli değmişçesine ana yollarda, kalabalık caddelerde yeni tahsis edilen araçlarıyla denetimlerde bulunan kadın trafik polisleri sürücüleri adeta adım adım izliyor.

Erzincan'da görevli kadın trafik polisleri araç yoğunluğunun yaşandığı, Halitpaşa, Ordu Caddesi ve 13 Şubat caddesinde trafik düzenini sağlamak için özveriyle görev yapıyorlar.

Kadın trafik polisleri özellikle emniyet şeridini gereksiz kullanan, çift sıra park yapan sürücülere ve toplu taşıma otobüs ve minibüs duraklarına yakın park eden sürücülere yönelik denetimlerini de artırdı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Süheyla Karakurt, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu anlarda trafik düzenini sağlamak için nasıl bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

8 yıllık polis olduğunu belirten Süheyla Karakurt, "Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapıyorum. Sürücüler kadın polisle karşılaşınca daha fazla saygı duyuyor. Cezai işlem uyulansa da kızmıyorlar. Teşekkür edip ayrılıyorlar. Biz vatandaşları suçlu olarak görmüyoruz. Amacımız onların can güvenliğini sağlamak. Öncelikli amacımız ceza yazmak değil." dedi.

Sadece ihlallere cezai işlem uygulandığını söyleyen Süheyla Karakurt, "Kadın olarak bu mesleği yaptığımdan dolayı gurur duyuyorum. Sürücüler ve vatandaşlar iyi ki varsınız' diyerek bize destek oluyor. Bazı sürücüler ise heyecandan ya da ağız alışkanlığından 'memur bey' diye seslenebiliyor. Daha sonra 'memur hanım' diye düzeltiyorlar." diye konuştu.

'Ceza yiyince tebessüm ediyorlar'

Erzincan'da sürücüler, sahada kadın trafik polisi görmekten dolayı mutlu olduklarını ve her zaman destek olduklarını belirterek zorluk çıkarmadıklarını ifade ettiler.

'Kadınlar pozitif fark oluşturuyorlar'

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Begen, "Kadınlar, detaycı ve ayrıntılara önem veren yapılarıyla, her meslekte olduğu gibi polislikte de pozitif bir fark oluşturuyorlar. Bu özelliklerini mesleklerinde avantaja çevirerek görevlerini titizlikle yerine getiriyor." dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kadın Trafik Polisleri Görev Başında - Son Dakika

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