Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor

22.03.2022 09:07

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı'da 3, İliç'te 1, Kemah'ta 2, Otlukbeli'de 3, Refahiye'de 15, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 1 olmak üzere toplam 30 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 4 ekip, 2 bıçaklı kamyon, 4 kepçe, 2 dozer ve 4 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor
Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor
Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor

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Otlukbeli, Refahiye, Erzincan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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