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Erzincan'da köy evinde toplanan vatandaşlar 2024 yılına halay çekerek birlik ve beraberlik mesajlarıyla girdiler - Son Dakika
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Erzincan'da köy evinde toplanan vatandaşlar 2024 yılına halay çekerek birlik ve beraberlik mesajlarıyla girdiler

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, eski gelenekleri sürdürmek amacıyla yılbaşında köy evinde bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarıyla 2024 yılını karşılayan köy sakinleri, halaylar çekerek mutlu yıllar diledi.

Erzincan\'da köy evinde toplanan vatandaşlar 2024 yılına halay çekerek birlik ve beraberlik mesajlarıyla girdiler
01.01.2024 - 09:30,
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Erzincan'da köy evinde toplanan vatandaşlar 2024 yılına halay çekerek, birlik ve beraberlik mesajlarıyla girdiler.

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu Köyünde vatandaş eski gelenekleri sürdürmek için yılbaşında köy evinde toplandılar. 2024 yılını köy evinde halaylar çekip bir arada karşılayan köy sakinleri mutlu yıllar temennisinde bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da köy evinde toplanan vatandaşlar 2024 yılına halay çekerek birlik ve beraberlik mesajlarıyla girdiler - Son Dakika
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