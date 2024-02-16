Erzincan'da maden ocağında göçük altında kalan işçilerin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da maden ocağında göçük altında kalan işçilerin arama çalışmaları devam ediyor

Erzincan\'da maden ocağında göçük altında kalan işçilerin arama çalışmaları devam ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı. Profesyonel ekipler, georadar, yer altı radarları ve dronlarla havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar ve 5 yer altı radarı kullanılıyor.

16.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen olayda, toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İliç'teki maden sahasında toprak kayması sonucu meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı bölgedeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Göçük altında kalan işçilerin yer tespiti çalışmaları, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlar ile havadan sürdürülüyor.

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanlar sektörlenerek hassas bir çalışma yürütülüyor. Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda; 2 bin 722 personel görev alırken 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 5 yer altı radarı kullanılıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, İş Kazası, Kaza, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da maden ocağında göçük altında kalan işçilerin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:46:49. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağında göçük altında kalan işçilerin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement