Erzincan\'da maden ocağında göçük altında kalan işçilerin arama çalışmaları devam ediyor

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen olayda, toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İliç'teki maden sahasında toprak kayması sonucu meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı bölgedeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Göçük altında kalan işçilerin yer tespiti çalışmaları, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlar ile havadan sürdürülüyor.

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanlar sektörlenerek hassas bir çalışma yürütülüyor. Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda; 2 bin 722 personel görev alırken 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 5 yer altı radarı kullanılıyor. - ERZİNCAN