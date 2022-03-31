Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı - Son Dakika
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Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı

31.03.2022 09:46
Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı

Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayına sayılı günler kala caddelere asılmaya başladı.

Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayına sayılı günler kala caddelere asılmaya başladı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahyalar, o günden bu güne gelenek haline gelerek yaşatılıyor. Her yıl Ramazan ayına sayılı günler kala öncesinden hazırlanan mahyalar işlek caddelere ve camilere asılarak 11 ayın sultanı Ramazan ayına farklı bir anlam kazandırıyor. Erzincan'ın en işlek caddelerinde görünür alanlarda ışıklandırılan mahyalar itfaiye ekipleri tarafından özenle asılıyor.

"Hoş Geldin ya Şehri Ramazan" yazılı mahyaların Ramazan ayı boyunca asılı kalacağı belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı
Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı

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Sultanahmet Camisi, Erzincan, Osmanlı, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da mahyalar caddeleri süslemeye başladı - Son Dakika
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