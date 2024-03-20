Erzincan\'da Tandır Kete Ramazan Ayında Yoğun İlgi Görüyor

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden olan, kavrulmuş un ve yağlı hamurdan yapılan tandır ketesi, tok tutması nedeniyle özellikle sahur sofralarından eksik olmuyor.
Erzincan'ın ve Doğu Anadolu Bölgesinin yöresel lezzetlerinden biri olan ve özellikle Ramazan ayında sahur sofralarından eksik edilmeyen tandır ketesi tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan hamurdan yapılıyor. Tok tutması dolayısıyla Ramazan ayında sahurlarda Erzincan'daki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı münasebetiyle fırınlarda yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletme sahipleri yaptıkları ürünleri kargo aracılığıyla il dışına da gönderiyorlar.
Keteye talebin artması dolayısıyla imalathanelerde de yoğun mesai başladı. Normal zaman dışında Ramazan ayında daha fazla mesai harcayarak vardiyalı olarak çalışan ustalardan Kezban Nalbant keteyi nasıl yaptıklarını anlatarak, "Erzincan'da ketemiz her zaman yapılıyor ama Ramazan dolayısıyla daha çok talep olduğu için daha çok çıkarıyoruz keteyi. Önden tandır ekmeğimizi çıkarıyoruz. Ardından ketemizi çıkarıyoruz. Dışarılara da sipariş yolluyoruz. Ketemizi akşamdan süt, tereyağı, maya, un onları birbirine katıyoruz. Yoğurup küntlüyoruz. Sabah erkenden geliyoruz. Keteyi açıyoruz. Keteyi açtıktan sonra ön planda ekmek olduğu için önce ekmek açılıp pişiyor. Peşine de ketemizi vuruyoruz. İstenilen yerlere de siparişimizi gönderiyoruz. Ketemizin bir güzel yönü de geceleri sahur da tok tuttuğu için genel de sahur için alıyorlar. O yüzden de ketemizi geç çıkarıyoruz. Sahurda yesinler diye. Ketemizin cevizlisi var. Sıvı yağlısı var. İçsizi var. Bol içlisi var. İsteğe göre yapıp ketelerimizi sipariş gönderiyoruz. Niyetli olduğumuz için sıcakta çalışmak da bizim iççin zor oluyor" dedi.
İşletme sahibi Ali Demir ise ketenin tamamen doğal olduğunu vurgulayarak dışından da gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Demir, "Ketelerimiz işin ehli uzman personel tarafından tereyağı ile hazırlayıp halka sunmaktayız. Ramazandan dolayı yoğun olduğumuzdan talep de çok olduğu için vardiya sistemini uyguladık. Gerek il içinden gerekse il dışından talep üzerine göndermeye yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Tandır ketesi fırınlarda 30 TL'den satışa sunuluyor. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Tandır Kete Ramazan Ayında Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?