Erzincan'da Su Kesintisi Uyarısı

Erzincan'da ana su şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle şehir genelinde su kesintisi yaşanacak.

Konuya ilişkin Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ana su şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle şehir genelinde su kesintisi yaşanacaktır.

Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için sahada çalışmalarını sürdürmekte olup, en kısa sürede yeniden su verilecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN