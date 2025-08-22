Erzincan'da Tarım Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzincan'da Tarım Koordinasyon Toplantısı

Erzincan\'da Tarım Koordinasyon Toplantısı
22.08.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Tarım İl Müdürlüğü, şube ve ilçe müdürleriyle koordinasyon toplantısı düzenledi.

Erzincan tarım teşkilatında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısına Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker başkanlık etti.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan koordinasyon toplantısı şube müdürleri kendi sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ve projelerin ilerleyişi konusunda sunum yaptılar. Bitkisel ve hayvansal üretim başta olmak üzere gıda kontrol çalışmaları, hayvan sağlığı ve aşılama kampanyaları, mera çalışmaları gibi konular masaya yatırıldı. Birimler özelikle sahada yapılması gereken vatandaş odaklı çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'ın en güçlü sektörü konumunda bulunan tarım sektöründe sezon itibarıyla üretimin büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. Erzincan'daki tarım sektörünün çeşitliliğine vurgu yapan İl Müdürü Koçaker, il genelinde tarımsal ürün deseninin çok çeşitli olduğunu ve Erzincan'ın hayvancılık sektörünün tüm alt sektörlerini barındırdığını söyledi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker; "İl ve ilçe müdürlükleri olarak vatandaş ve çözüm odaklı çalışmalarımızı bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz. Erzincan coğrafyası tarımsal açıdan adeta mozaik gibi. Meyvecilikten sebzeciliğe, tarla bitkilerinden sanayi bitkilerine kadar birçok tarımsal ürünün yetiştirildiği Erzincan'da, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, su ürünleri, kanatlı yetiştiriciliği gibi farklı hayvancılık çeşitleri de yapılıyor. Teşkilat olarak Erzincan'ın tamamını ilgilendiren gıda güvenliğinin sağlanması gibi son derece önemli bir görevimiz var. Tüm birimlerimiz il genelinde tüm köylere, mezralara kadar hizmet götürüyor. Bu yüzden sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla, üreticilerimizle sürekli işbirliği içerisinde olarak Erzincan'a en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. Unutmayın ki, tüm figürleriyle tarım, insanlığın olmazsa olmazıdır. Bu anlayışla Bakanlığımızın ve Valiliğimizin talimatları doğrultusunda halka en iyi hizmeti götürmek en büyük sorumluluğumuzdur" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Tarım Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:21:28. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Tarım Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.