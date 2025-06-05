Erzincan'da tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara veda yemeği verildi.

2025 yılı 205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişerek başka ile atanan Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Ömer Özbay ile Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu için veda yemeği düzenlendi.

Gerçekleştirilen veda yemeğine Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Programda Vali Hamza Aydoğdu, başka ile atanan vali yardımcıları ve kaymakamlara hizmetleri ve verdikleri emekleri için teşekkür etti. Vali Aydoğdu, tayini çıkan tüm mülki idare amirlerine gidecekleri yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, şilt ve başarı belgesi takdim etti. - ERZİNCAN