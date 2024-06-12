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Erzincan'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan il merkezinde "tefecilik" yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başlatılan soruşturma, teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda; 3 şüpheli şahıs ile birlikte, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet tapu senedi, 1 adet satış sözleşmesi, 1 adet kira sözleşmesi, 1 adet işletme tescil belgesi, 3 adet boş senet, 2 sayfa müşteri hesap ekstresi, 5 adet banka dekontu, 1 adet taahhütname, 2 adet alacak verecek defteri ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.