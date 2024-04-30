Erzincan\'da Tulum Peyniri için akademik çalışma başlatıldı

Yerel

Erzincan'ın tescilli yöresel ürünlerinden Tulum Peynirinin mayalama aşaması konusunda Valilik koordinasyonunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından yapılacak akademik çalışmanın detayları üzerine toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek meralardan üniversite tarafından alınacak örnekler üzerinden Erzincan Tulum Peynirinin tescilinin alınmasında önemli bir sorun olan mayalama konusunda akademik çalışma yapılacak.

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen toplantıya; Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Çağrı Çırak, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim görevlileri, ilgili kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve teknik personeller katıldı. - ERZİNCAN