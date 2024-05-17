Erzincan İl Müftülüğü ev sahipliğinde Vekaletle Kurban Organizasyonu ve Yaz Kur\'an Kursları Tanıtım Toplantısı düzenlendi

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Erzincan İl Müftülüğünün ev sahipliğinde "Vekaletle Kurban Organizasyonu ve Yaz Kur'an Kursları Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı öncesi ilçe müftüleri ve idari kadro müdürleriyle bir araya gelen İl Müftüsü Muharrem Gül, tanıtım toplantılarına dair bilgilendirme ve istişarelerde bulundu.

Daha sonra, Türkiye Diyanet Vakfı 2024 Vekaletle Kurban Organizasyonu ve Yaz Kur'an Kursları Tanıtım Toplantısı İl Müftülüğünün ev sahipliğinde konferans salonunda gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilk sözü alan Müftü Gül, açılış ve hoş geldiniz dileklerinden sonra vekalet yoluyla kurban konusuna ve yaz Kur'an kursları vesilesiyle yapılacak hizmet ve faaliyetlere dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Mehmet Bilgin, kurbanın önemine değindi ve 149 bölgede vakfın gerçekleştirdiği hayri nakdi hizmetlere yönelik faaliyetleri anlattı. Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın Yaz Kur'an Kursları bilgilendirme sunumunun ardından hediyeler takdim edildi ve başarı belgesine layık görülen müftülük personeli hocalara başarı belgeleri takdim edildi. - ERZİNCAN