Binali Yıldırım, Erzincan'da Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı

Erzincan'da yapımına başlanılan Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

2023'te açılacak olan 500 yataklı hastanenin yanında inşaatına başlanılan Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Erzincanlı hayırsever iş adamlarının bağışlarıyla yapılan Yaşam Merkezi 20 bin 700 metre karelik alan üzerine inşa ediliyor. Özellikle sağlık çalışanlarının, hastaların, hastaneye gelen refakatçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek olan Yaşam Merkezi'nden elde edilen gelir ise tamamen üniversite öğrencileri ve akademik kariyer yapacak olan akademisyenler için harcanacak.

Temel atma töreninde konuşma yapan Binali Yıldırım, "Bugün bu temelini atacağımız Yaşam Merkezi'nin ne anlama geldiğini sizlere anlatmak istiyorum. Burası toplam 20 bin 700 metre karelik, yer altında 3 katı, yer üstünde katı olan bir bina. Hemen, Erzincan Şehir Hastanesi'nin yanında. Biliyorsunuz hastanenin yapımı devam ediyor. Önümüzde ki sene yaz aylarında inşallah açılacak. Orada iki tane açılış yapacağız. Yetiştirebilirsek Yaşam Merkezi'ni de yine büyük bir coşkuyla şehir hastanesiyle beraber açacağız. İşimiz hizmet, gücümüz millet ve anam babam Erzincan dedik ve 20 yıldır Erzincan'a hizmet etmek için, Erzincan'ın gelişmesi için bütün arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemiz her yıl gelişiyor. Üniversitemiz gelişirse şehrimiz gelişir. Şehrimiz gelişirse hemşerilerimizin hedefleri, beklentileri karşılanır, ülkemiz gelişir. Bu eser sizin eseriniz, Erzincan'ın eseri olacaktır. Burası hiçbir şahsın, hiçbir kimsenin yeri değildir. Erzincan'ın değeridir, Erzincan'ın eseridir. Buradan gelen gelirler üniversite okuyan öğrencilerimize destek olarak gidecek. Burada yapılan bu güzel hizmet, bu güzel eser hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ERZİNCAN