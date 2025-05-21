Erzincan\'daki Yangın Sonrası İş Yerlerinde Yeniden İnşa Çalışmaları Başladı

Yangında zarar gören iş yerlerinde çalışmalar sürüyor

ERZİNCAN - Erzincan Buğday Meydanı'nda 18 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen yangında zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalar sürdürülüyor.

Yangında hasar gören iş yerlerinin çatıları, belediye tarafından temizlenerek yeniden inşa edilmeye başlandı. Çatılar inşa edilerek en kısa sürede işyeri sahiplerine teslim edilecek.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bekir Aksun, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.