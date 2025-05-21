Erzincan'daki Yangın Sonrası İş Yerlerinde Yeniden İnşa Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'daki Yangın Sonrası İş Yerlerinde Yeniden İnşa Çalışmaları Başladı

Erzincan\'daki Yangın Sonrası İş Yerlerinde Yeniden İnşa Çalışmaları Başladı

Erzincan Buğday Meydanı'nda meydana gelen yangında zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidermek için belediye tarafından yine inşa çalışmaları sürdürülüyor. Belediye Başkanı Bekir Aksun, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanacağına dair bilgi verdi.

21.05.2025 08:13  Güncelleme: 08:18
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Yangında zarar gören iş yerlerinde çalışmalar sürüyor

ERZİNCAN - Erzincan Buğday Meydanı'nda 18 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen yangında zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalar sürdürülüyor.

Yangında hasar gören iş yerlerinin çatıları, belediye tarafından temizlenerek yeniden inşa edilmeye başlandı. Çatılar inşa edilerek en kısa sürede işyeri sahiplerine teslim edilecek.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bekir Aksun, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'daki Yangın Sonrası İş Yerlerinde Yeniden İnşa Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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