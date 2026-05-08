Erzincan\'da "Hayvancılık Bölgesi Projesi" masaya yatırıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Erzincan Hayvancılık Bölgesi Projesi" kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker katıldı.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker tarafından proje hakkında kapsamlı sunum gerçekleştirildi. Sunumda projenin teknik detayları, hedefleri ve Erzincan ekonomisine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Değerlendirmelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, projenin kente hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN