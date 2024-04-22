Erzincan İl Genel Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleşti

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Erzincan İl Genel Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleşti.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısına katılarak yeni dönemde görev yapacak meclis üyelerine ve başkanlık divanına hayırlı olması temennilerini iletti.

Canpolat, "Hemşehrilerimize hizmet noktasında verecekleri kıymetli destekleri nedeniyle meclis başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN