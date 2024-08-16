Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül\'e veda yemeği düzenlendi

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Eskişehir'e tayini çıkan Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzincan'dan Eskişehir'e atanan İl Müftüsü Muharrem Gül için veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Vali Aydoğdu, İl Müftüsü Muharrem Gül'e, Erzincan'a yaptığı güzel ve başarılı hizmetler için teşekkür ederek, yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. - ERZİNCAN