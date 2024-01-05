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Erzincan'da Yöresel Kavut Yemeği Geleneksel Hâlâ Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Yöresel Kavut Yemeği Geleneksel Hâlâ Devam Ediyor

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde geçmişi yüzyıllara dayanan yöresel Kavut yemeği, her yılın Ocak ve Şubat aylarında misafirlere ikram ediliyor. Hızır oruçlarının ardından bazı vatandaşlar kurban keserken, bazıları da Kavut yaparak gelen konuklara sunuyor. Bu gelenek, Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde Aydemir ailesi tarafından sürdürülmektedir.

Erzincan\'da Yöresel Kavut Yemeği Geleneksel Hâlâ Devam Ediyor
05.01.2024 - 10:51,
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Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde geçmişi yüzyıllara dayandığı bilinen yöresel "Kavut" yemeği, her yılın Ocak ve Şubat aylarında misafirlere ikram ediliyor.

Erzincan'da yeni bir yılın başlangıcı nedeniyle Ocak ve Şubat ayı ortalarına kadar 3 günlük Hızır oruçları tutuluyor. Tutulan oruçların ardından bazı vatandaşlar kurban kesiyor, bazıları da geçmişi yüzyıllara dayanan yöresel yemek Kavut'u yaparak misafirlere ikram ediyor.

Kavut yapımına, buğday veya arpanın kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle başlanıyor. Pişirilen buğday veya arpa daha sonra el değirmeninde un haline getiriliyor. Un sıcak suyla belli bir kıvama geldikten sonra da tabaklara konuluyor. Üzerine tereyağı ve şerbet dökülen Kavut, gelen konuklara ikram ediliyor. Geleneksel yemeği yapanların sayısında azalma olsa da bu geleneği sürdürmeye çalışanlar var. Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde Aydemir ailesi, geleneği çocuklarına da öğretirken hazırlanan Kavut, eve gelen misafirlere sunuluyor.

Hızır Orucu'nun ardından isteyenlerin kurbanla birlikte Kavut da pişirdiğini belirten vatandaşlar, "Bu uzun yıllardır sürdürdüğümüz bir gelenek" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Yöresel Kavut Yemeği Geleneksel Hâlâ Devam Ediyor - Son Dakika
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