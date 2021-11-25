Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

ERZİNCAN - Erzincan kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Merkeze bağlı bazı köyler, Refahiye, Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinin yüksek kesiminde bulunan köy ve yaylalarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları başladı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini gösteren yağmurla karışık kar yağışı, havanın soğumasıyla birlikte tamamen kara dönüştü. Güne beyaz örtüyle uyanan köy ve yaylalarda yaşayan vatandaşlar, kışın artık tamamen geldiğini belirtti.

Kar yağışının etkili olduğu Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı adeta görsel şölen oluşturdu. Yüksek kesimlerde karla kaplanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarına start verdi.

Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda, yüksek rakımlı geçit güzergahlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geceden beri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Anadolu Bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekler kar yağışlı olarak geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Kar uyarısı"

Bölgede kar yağışı sonucunda oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar ve buzlanma vb.) vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 4, Iğdır'da 7, Erzurum'da 2, Bayburt'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Kars, Ardahan ve Ağrı'da 1 derece olarak kaydedildi.