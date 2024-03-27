Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
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Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzincan'ın yüksek kesimleri mart ayının sonuna doğru etkili olan kar yağışına teslim oldu. Hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü yüksek kesimlerde yağan karla birlikte bitki örtüsü yeniden karla kaplandı. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması sürdürüyor. Meteoroloji ise çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyarıyor.

27.03.2024 00:19  Güncelleme: 00:29
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Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimleri mart ayının sonuna doğru etkili olan kar yağışına teslim oldu.

Meteorolojiden Erzincan kent merkezi için yağmur yağışı uyarısında bulunurken yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü yüksek kesimlerde yağan karla birlikte bitki örtüsü yeniden karla kaplandı. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yollarda karla mücadele çalışması sürdürüyor.

"Çığ uyarısı"

Meteorolojiden uyarıda bulunularak, "Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Kaynak: İHA

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