Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı

ERZİNCAN Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur ve sis, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. Erzincan- Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde kar yağışı araziyi beyaz örtüyle kaplarken asfalt yolun bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana geldi.

Ağır tonajlı araçlar tedbirlerini alarak yollarına devam etti. Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, Bayburt'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Iğdır'da 3, Kars'ta 9, Ağrı'da 15, Ardahan'da 13 derece olarak kaydedildi.