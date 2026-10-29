Erzincan Kemah Kaymakamı Tutay, Alp Jandarma Karakolunda personelle görüştü

Erzincan Kemah Kaymakamı Tutay, Alp Jandarma Karakolunda personelle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Kemah ilçesi Kaymakamı Resul Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Tutay, karakolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıp personelle görüştü ve çalışmalarında başarı ile kolaylıklar diledi.
Erzincan'ın Kemah ilçesi Kaymakamı Resul Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında karakolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Tutay, görevli personelle bir süre görüşerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
Kaynak: İHA
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