Erzincan Tarımı Bu Yaz Susuz Kalmayacak

Erzincan'ın verimli tarım arazileri bu yaz susuz kalmayacak

ERZİNCAN - Erzincan'da bu sene kışın bol kar yağışı görülmesi ve mayıs ayında etkili olan yağmur yağışlarıyla birlikte barajlardaki su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı. Erzincan'ın verimli tarım arazileri bu yaz susuz kalmayacak. Erzincan'da dereler, nehirler coşkun akmayı sürdürüyor. Erzincan'dan geçen Karasu ve Fırat Nehri'nin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu.

Doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaşan Erzincan Barajında depolanan su ile 48 bin 470 dekar tarım arazisi, Tercan Çadırkaya Barajı'nda depolanan su ile 3 bin 950 dekar tarım arazisi, Tercan Çatakdere Barajı'nda depolanan su ile 770 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.