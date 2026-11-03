Erzincan Valisi Aydoğdu, Altınbaşak\'ta vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle gerçekleştirdiği ziyarette, Altınbaşak Belediye Başkanı Engin Deniz ve belde sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aydoğdu, hemşehrilerinin talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Deniz'e çalışmalarında başarılar dileyen Aydoğdu, belde sakinlerine ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.