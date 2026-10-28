Erzincan Valisi Aydoğdu, Kureyşli Sarıkaya köyü sakinlerini makamında ağırladı

Erzincan Valisi Aydoğdu, Kureyşli Sarıkaya köyü sakinlerini makamında ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü'ye bağlı Kureyşli Sarıkaya köyü sakinlerini makamında ağırladı. Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve vatandaşlarla sohbet eden Aydoğdu, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek sağlıklı ve huzurlu günler diledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde ikamet eden vatandaşları makamında ağırladı.
Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve beraberindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, hemşehrileriyle yakından ilgilendi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydoğdu, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu günler diledi.
Kaynak: İHA
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