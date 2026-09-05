Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni göç idaresi müdürü Emeç'i kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni göç idaresi müdürü Emeç'i kabul etti

Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni göç idaresi müdürü Emeç\'i kabul etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Buminhan Emeç'i makamında kabul ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Vali Aydoğdu, tayini çıkan önceki müdür Zafer Çolak için düzenlenen veda programına katılarak teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Buminhan Emeç'i kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürü Emeç'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Vali Aydoğdu ayrıca vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte, il dışına tayini çıkan İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak için düzenlenen veda programına katıldı.

Programda Çolak'ın Erzincan'a sunduğu katkılar ve görev süresince yürüttüğü özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Aydoğdu, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Erzincan Valiliği, Hamza Aydoğdu, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni göç idaresi müdürü Emeç'i kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

02:12
Polis Memuru Şehit Oldu, Saldırgan İntihar Etti
Polis Memuru Şehit Oldu, Saldırgan İntihar Etti
23:40
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 07:23:50. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni göç idaresi müdürü Emeç'i kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement