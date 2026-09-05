Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni göç idaresi müdürü Emeç\'i kabul etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Buminhan Emeç'i kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürü Emeç'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Vali Aydoğdu ayrıca vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte, il dışına tayini çıkan İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak için düzenlenen veda programına katıldı.

Programda Çolak'ın Erzincan'a sunduğu katkılar ve görev süresince yürüttüğü özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Aydoğdu, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.