Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni göç idaresi müdürü Emeç'i kabul etti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Buminhan Emeç'i makamında kabul ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Vali Aydoğdu, tayini çıkan önceki müdür Zafer Çolak için düzenlenen veda programına katılarak teşekkür etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Buminhan Emeç'i kabul etti.
Valilik makamında gerçekleşen kabulde Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürü Emeç'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.
Vali Aydoğdu ayrıca vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte, il dışına tayini çıkan İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak için düzenlenen veda programına katıldı.
Programda Çolak'ın Erzincan'a sunduğu katkılar ve görev süresince yürüttüğü özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Aydoğdu, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni göç idaresi müdürü Emeç'i kabul etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?