Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni İl Jandarma Komutanı Altundarak\'ı kabul etti

Erzincan Valisi Aydoğdu, yeni İl Jandarma Komutanı Altundarak'ı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'ı valilik makamında kabul etti. Aydoğdu, Altundarak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'ı kabul etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Aydoğdu, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Altundarak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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