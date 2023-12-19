Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Toplantı Yapıldı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.
Vali Aydoğdu, "Kurumlarımız bir vücudun azaları gibi bir birine yardımcı olursa hem yaptığımız işlerde daha başarılı olur hem de vatandaşlarımıza hızlı, etkin ve kaliteli hizmeti sunmuş oluruz. Verilen hizmetlerin vatandaş odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alması çok önemli." dedi. - ERZİNCAN
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