Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Toplantı Yapıldı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda, birim amirleri tarafından kurumlarınca yürütülen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Birim amirlerine takip ettikleri proje ve çalışmalarla ilgili gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, "Erzincan'da işlerimizi en iyi ve en hızlı şekilde yaparak, vatandaş odaklı çalışma anlayışı içerisinde, şehrimizin marka değerini daha üst noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi. - ERZİNCAN