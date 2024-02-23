Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Berat Kandili için mesaj yayınladı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Berat Kandili için mesaj yayınladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Berat Kandili için mesaj yayınladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, bu mübarek gecede gönül gözümüzle Hakk'ın nurunu müşahede etmeye, kalplerimizi Marifetullah ile doldurmaya gayret gösterelim dedi. Vali Aydoğdu, mesajında Berat Kandili'nin Müslümanlar için günahlardan arınma ve ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatı olduğunu belirtti. Ayrıca, İliç ilçesinde meydana gelen acı olayda hayatını kaybedenlere dualar ederek, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti ve hayırlara vesile olmasını diledi.

23.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:09
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Bu mübarek gecede, gönül gözümüzle Hakk'ın nurunu müşahede etmeye, kalplerimizi Marifetullah ile doldurmaya gayret gösterelim" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının müjdecisi olan kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Yaradan'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir.

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların affına vesile olan bu kutlu gece, hakiki manada tövbe ve istiğfara, kardeşlik hukukunu güçlendirmeye, muhabbet ve ülfet bağlarını pekiştirmeye vesile olsun. Gönüllerin birleştiği, dargınlıkların sona erdiği, karşılıklı muhabbetin arttığı bu mübarek gecede, gönül gözümüzle Hakk'ın nurunu müşahede etmeye, kalplerimizi Marifetullah ile doldurmaya gayret gösterelim.

Bu mübarek gece vesileyle bir kez daha İliç ilçemizde meydana gelen acı olayda toprak altında kalan kardeşlerimiz için dualar ediyor, kıymetli ailelerine ve tüm hemşehrilerimize sabırlar diliyorum. Yüce Allah'tan bu tür acı olayları bir daha yaşatmamasını niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eder, bu müstesna gecenin hayırlara vesile olmasını, cihanı kuşatan bir rahmet, mağfiret ve bereket mevsimine dönüşmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Berat Kandili için mesaj yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Berat Kandili için mesaj yayınladı - Son Dakika
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