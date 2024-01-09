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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İdareciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İdareciler Günü'nü kutladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Danışmanları Sevim Karaloğlu ve Elif Nur Saçal, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar ile bir araya gelerek İdareciler Günü'nü kutladı. Vali Aydoğdu, idarecilerin devlet ile millet arasındaki bağı pekiştiren ve halkın refahı için çalışan kişiler olduğunu vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İdareciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 09:22,
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Danışmanları Sevim Karaloğlu ve Elif Nur Saçal, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar ile eşleri ve birim amirleriyle düzenlenen programda bir araya gelerek İdareciler Günü'nü kutladı.

Vali Aydoğdu, vatandaşların sorunlarına çözüm üretirken devlet ile millet arasındaki sevgi ve güven bağını pekiştiren, halkın refahı için şehrin ve ülkenin gelişimi için gecesini gündüzüne katarak katkıda bulunan tüm idarecilerin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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