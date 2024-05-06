Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi'ni ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi\'ni ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek, devam eden inşaat çalışmaları ve bakım onarım atölyeleri hakkında bilgi aldı.

06.05.2024 09:46
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi'nin yüzde 100 iştiraki olan Erzincan Kültür Turizm Tanıtım ve Spor AŞ. tarafından işletilecek olan sosyal tesislerde devam eden misafirhane, çok amaçlı toplantı salonu ve kafeterya kısmındaki inşaat çalışmaları ile bakım ve onarım atölyelerinde yapılan çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'tan bilgiler alan Vali Aydoğdu, çalışanlara kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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