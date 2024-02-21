Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçinin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aydoğdu, sahadaki son durum hakkında bilgi vererek birlikte bu zor günleri atlatacaklarını söyledi.

21.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:38
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp olan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor. Kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve sahadaki son durum hakkında bilgi veren Vali Aydoğdu, "Bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

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